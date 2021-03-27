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Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с иудейским праздником Песах, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил историческую, духовно-нравственную ценность праздника, который обращает верующих к событиям глубокой древности, идеалам свободы, добра и справедливости.

«Еврейские организации России многое делают для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют неустанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодежи», — отметил глава государства.

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По словам российского лидера, работа этих организаций, направленная на поддержание мира в обществе и развитие международных гуманитарных связей, вызывает уважение.

Песах — один из главных иудейских праздников, посвященный памяти исхода евреев из Египта. Он начался 27 марта и продолжится до 4 апреля.

В прошлом году в связи с пандемией коронавируса синагоги в России были закрыты на карантин.

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