Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с иудейским праздником Песах, сообщается на сайте Кремля.
Путин отметил историческую, духовно-нравственную ценность праздника, который обращает верующих к событиям глубокой древности, идеалам свободы, добра и справедливости.
«Еврейские организации России многое делают для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют неустанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодежи», — отметил глава государства.
По словам российского лидера, работа этих организаций, направленная на поддержание мира в обществе и развитие международных гуманитарных связей, вызывает уважение.