Замглавы отдела полиции в Москве арестовали по делу о краже вещдоков

Фото: Николай Гингазов / Global Look Press

Пресненский суд столицы арестовал до 25 мая замначальника отдела МВД по Ярославскому району Михаила Белявского по подозрению в краже вещдоков на 25 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Белявский обвиняется в п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). По этой статье ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Решение суда было принято по ходатайству Следственного комитета.

Белявского задержали ночью 26 марта. По версии следствия, он, «воспользовавшись отсутствием посторонних лиц», похитил из сейфа 25 млн руб. наличными, которые являлись вещественными доказательствами по другим делам. Предположительно преступление было совершено в феврале этого года.