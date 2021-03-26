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Путин рассказал о падении с лошади

Владимир Путин (второй справа)
Владимир Путин (второй справа) (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP)

На форуме «Россия — страна возможностей» президент России Владимир Путин вспомнил, как однажды упал с лошади, когда учился верховой езде. Трансляция форума шла в эфире телеканала «Россия 24».

«Помню, как я учился. Сейчас редко удается, но меня один раз снимали, я тренировался. И так получилось, что лошадь перед барьером встала и я сделал такой кульбит. Ну потому что реально — кульбит», — рассказал Путин.

В ответ одна из участниц форума, директор Краснодарского ипподрома Юлия Олейник, пошутила, что это было «боевым крещением».

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Владимир Путин

Заснявший инцидент оператор обещал Путину, что «немедленно сотрет» запись, однако президент попросил оставить ее на память. Путин добавил, что падать ему было достаточно комфортно, поскольку на месте падения были разбросаны опилки.

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