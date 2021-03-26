В Петербурге полиция установила личности напавших на подростка неформалов

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В Петербурге полиция установила личности девятерых человек, которые причастны к нападению на подростка, один из них привлечен в качестве подозреваемого. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«По оперативной информации, все они являются членами неформальной группы правого толка, а в своей жертве заподозрили идейного оппонента», — сообщили в главке.

Привлечен в качестве подозреваемого 17-летний молодой человек, непосредственно напавший на подростка. Полиция устанавливает причастность группы неформалов к другим аналогичным преступлениям.

Сообщение о нападении поступило в полицию 22 марта. На пересечении проспектов Просвещения и Культуры неизвестные избили подростка на пешеходном переходе, после чего скрылись. У пострадавшего обнаружили следы побоев, а также ожог плеча, полученный в результате выстрела из сигнала охотника. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью).