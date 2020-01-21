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В Петербурге завели дело после смерти девушки во дворе от удара током

Санкт-Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело из-за смерти девушки на одной из улиц города. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Утром 20 января в одном из дворов на проспекте Обуховской обороны было обнаружено тело девушки 1995 года рождения, которая выходила на прогулку с собакой. Рядом с телом погибшей находился оборванный электропровод от опоры уличного освещения. По предварительным данным, девушка умерла от поражения электрическим током.

Уголовное дело завели по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По информации «Фонтанки», опора освещения, около которой найдено тело, была исправна. Как рассказали изданию в ГУП «Ленсвет», девушка получила удар током в 220 вольт. На предприятии предположили, что обрыв провода произошел из-за сильного ветра или от воздействия каких-то других внешних факторов.

В администрации Невского района уточнили, что сейчас проводят объезд вместе с представителями «Ленсвета» для выявления похожих опасных объектов.

Теги: Санкт-Петербург, смерть, провод
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