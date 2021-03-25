В Москве начали проверку из-за выстрелившего в сына мужчины

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве мужчина по неосторожности ранил своего сына из травматического пистолета, после чего несовершеннолетний был госпитализирован. Об этом сообщается на сайте прокуратуры столицы.

«12-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение с повреждениями, полученными в результате выстрелов из травматического пистолета», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура передала материалы в СК, где оценят есть ли в действиях мужчины признаки преступления, предусмотренные ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), наказание по которой предусматривает штраф до 80 тыс. руб., исправительные работы сроком до 2 лет либо арест до 6 месяцев.

Ранее сотрудника патрульно-постовой службы, ранившего девочку из травматического оружия, отправили под домашний арест. Его обвинили в хулиганстве и завели уголовное дело. После служебной проверки он был уволен из органов.

