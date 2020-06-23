В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль

Фото: gucodd / Twitter

В тоннеле на проспекте Маршала Жукова загорелся легковой автомобиль, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

По ее данным, инцидент произошел на полосе по направлению в область. У автомобиля загорелись салон и моторный отсек, отметили в пресс-службе.

На место прибыли пожарные, в 13:57 возгорание было ликвидировано, данных о пострадавших не поступало.

Как уточняет ЦОДД в Twitter, пожар произошел в Северо-Западном тоннеле. В результате было перекрыто движение по тоннелю в сторону центра, сейчас оно восстановлено.