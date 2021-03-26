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Технологии и медиа ,  
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«Одноклассники» назвали самые щедрые на «подарки» регионы

Виртуальные «подарки» в «Одноклассниках» активнее всего дарят жители Тверской и Орловской областей, рассказал глава соцсети Антон Федчин. В мире, по его словам, сейчас «тренд на выражение эмоций»
Антон Федчин
Антон Федчин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Соцсеть «Одноклассники» наиболее популярна в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, в Свердловской и Новосибирской областях, а также в республике Татарстан. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель соцсети Антон Федчин. При этом он отметил, что исторически «Одноклассники» менее популярны в Санкт-Петербурге, потому что там жители более активно пользуются «ВКонтакте».

Полная версия интервью будет опубликована в 9:00 по московскому времени.

При этом Федчин подчеркнул, что в разных регионах более популярны разные сервисы. «Например, лидеры по загрузкам фотографий — Москва и Петербург, высокая доля отправителей «подарков» — в Тверской и Орловской областях, по подпискам на группы выделяются жители Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Если брать в целом по размеру аудитории, то самые популярные сервисы ОК — это лента новостей, видео и фидбэк (комментарии и «классы»)».

Как отмечает собеседник РБК, сейчас в мире есть "тренд на выражение эмоций в том или ином виртуальном виде". "Например, у нас самый популярный подарок, который бьет все рекорды — это цветы. Всегда есть повод их подарить, не обязательно к праздникам, ведь отношения мужчин и женщин — это вечное, - рассказывает Федчин. - Показательна была недавняя история на 8 марта. Около 33,5 млн женщин получили к празднику 1,4 млрд подарков, это больше половины женщин, которые вообще есть в интернете в России. Растет и вовлеченность: среднее число подарков на одного дарящего 8 марта увеличилось на 19%, до 30 подарков".

Он уверен, что отправить картинку в мессенджере — это другое: "Почему у нас часть подарков, хоть и небольшая, платная? Платность — это способ выражения эмоций. Одно дело, ты с клумбы цветы притащил, другое — купил. Ты показываешь, что вложил в это свое внимание и время".

«Одноклассники» назвали популярные в период самоизоляции сервисы
Технологии и медиа
Фото:АГН «Москва»

Глава соцсети также рассказал, что у «Одноклассников» есть значительная часть аудитории за рубежом — по его словам, есть крупные диаспоры в Германии, Италии, Израиле и США. Федчин отметил, что соцсеть является средством коммуникации мигрантов, которые в ней общаются со своими родственниками в России. «И на удивление к ним подтягиваются местные жители. Мы ради интереса анализировали такие вещи — например, идет футбольный матч в Германии, и у нас начинает вылезать очень много контента на немецком. То есть они еще и обсуждают у нас эти мероприятия между собой», — рассказал он.

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По данным Mediascope, месячная аудитория «Одноклассников» к концу 2020 года достигла 45,9 млн человек. В конце 2019 года этот показатель был 49,2 млн человек, после чего он вырос до 52,2 млн в пик пандемии. Федчин объяснил снижение аудитории в том числе тем, что часть пользователей еще до развития событий и закрытия границ переехала в другие страны.

Автор
Владислав Скобелев
«Одноклассники» подарки регионы
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