«Одноклассники» назвали самые щедрые на «подарки» регионы

Виртуальные «подарки» в «Одноклассниках» активнее всего дарят жители Тверской и Орловской областей, рассказал глава соцсети Антон Федчин. В мире, по его словам, сейчас «тренд на выражение эмоций»

Антон Федчин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Соцсеть «Одноклассники» наиболее популярна в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, в Свердловской и Новосибирской областях, а также в республике Татарстан. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель соцсети Антон Федчин. При этом он отметил, что исторически «Одноклассники» менее популярны в Санкт-Петербурге, потому что там жители более активно пользуются «ВКонтакте».

Полная версия интервью будет опубликована в 9:00 по московскому времени.

При этом Федчин подчеркнул, что в разных регионах более популярны разные сервисы. «Например, лидеры по загрузкам фотографий — Москва и Петербург, высокая доля отправителей «подарков» — в Тверской и Орловской областях, по подпискам на группы выделяются жители Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Если брать в целом по размеру аудитории, то самые популярные сервисы ОК — это лента новостей, видео и фидбэк (комментарии и «классы»)».

Как отмечает собеседник РБК, сейчас в мире есть "тренд на выражение эмоций в том или ином виртуальном виде". "Например, у нас самый популярный подарок, который бьет все рекорды — это цветы. Всегда есть повод их подарить, не обязательно к праздникам, ведь отношения мужчин и женщин — это вечное, - рассказывает Федчин. - Показательна была недавняя история на 8 марта. Около 33,5 млн женщин получили к празднику 1,4 млрд подарков, это больше половины женщин, которые вообще есть в интернете в России. Растет и вовлеченность: среднее число подарков на одного дарящего 8 марта увеличилось на 19%, до 30 подарков".

Он уверен, что отправить картинку в мессенджере — это другое: "Почему у нас часть подарков, хоть и небольшая, платная? Платность — это способ выражения эмоций. Одно дело, ты с клумбы цветы притащил, другое — купил. Ты показываешь, что вложил в это свое внимание и время".