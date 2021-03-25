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Шойгу сообщил о проведении парада Победы в 28 городах России

Фото: РБК
Фото: РБК

Торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 377 городах и населенных пунктах, в 28 городах пройдет парад. Об этом, как передает ТАСС, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Помимо Москвы военные парады состоятся еще в 27 городах страны. В них примет участие более 47 тысяч человек, порядка 1,6 тысячи единиц военной техники и более 200 воздушных судов», — сказал Шойгу.

Также глава Минобороны рассказал подробности запланированного на 9 мая парада в Москве. По его словам, в нем примут участие более 12,5 тыс. человек, 190 единиц техники и 76 летательных аппаратов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В прошлом году парад Победы, приуроченный к 75-летию,  был перенесен с 9 мая на 24 июня — в этот день проходил парад Победы в 1945 году. Решение было связано с пандемией коронавируса. Из иностранных лидеров парад посетили президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, а также член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

Ранее источники РБК в мэрии Москвы рассказали, что мероприятия, приуроченные ко дню Победы, планируется провести в допандемийном режиме. Так, власти планируют провести акцию «Бессмертный полк» в очном формате. Также в очном формате планируется провести парад 9 мая. В прошлом году День Победы пришелся на локдаун, поэтому акция «Бессмертный полк» была проведена онлайн.

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