В Белоруссии возбудили дело против главы непризнанного Союза поляков

Анжелика Борис (Фото: andzelika.borys / Facebook)

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против главы непризнанного в стране Союза поляков Анжелики Борис и «иных лиц» уголовное дело по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Помимо главы союза, по делу проходят и другие активисты этой организации.

Прокуратура считает, что фигуранты дела своими действиями «преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа».

Как поясняет ведомство, они с 2018 года регулярно проводили на территории города Гродно и других населенных пунктов области незаконные массовые мероприятия по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, грабивших и убивавших мирное население. Дело заведено по ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии.

Союз поляков Белоруссии был создан в 1991 году как объединение проживающих в стране поляков. Сейчас он существует в двух вариантах — признанный Минском Союз поляков под руководством Александра Сонгина и не признанный белорусскими властями союз под председательством Анжелики Борис. Последнюю организацию в то же время признают власти Польши.