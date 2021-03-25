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В Белоруссии возбудили дело против главы непризнанного Союза поляков

Анжелика Борис
Анжелика Борис (Фото: andzelika.borys / Facebook)

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против главы непризнанного в стране Союза поляков Анжелики Борис и «иных лиц» уголовное дело по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Помимо главы союза, по делу проходят и другие активисты этой организации.

Прокуратура считает, что фигуранты дела своими действиями «преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа».

Как поясняет ведомство, они с 2018 года регулярно проводили на территории города Гродно и других населенных пунктов области незаконные массовые мероприятия по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, грабивших и убивавших мирное население. Дело заведено по ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии.

Союз поляков Белоруссии был создан в 1991 году как объединение проживающих в стране поляков. Сейчас он существует в двух вариантах — признанный Минском Союз поляков под руководством Александра Сонгина и не признанный белорусскими властями союз под председательством Анжелики Борис. Последнюю организацию в то же время признают власти Польши.

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Фото:belarusmfa / Facebook

Раскол в организации произошел после VI съезда организации в 2005 году, на котором проходили выборы руководителя союза: победу Анжелики Борис отказался признать Минюст Белорусии, который заявил, что большинство делегатов на съезд было «избрано с нарушениями устава СПБ, следовательно, при принятии съездом решений они не могли представлять голоса иных членов данного общественного объединения», сообщало издание TUT.by. Кроме того, полагают в Минюсте, «был грубо нарушен порядок ведения съезда, в ход которого вмешивались лица, не являвшиеся делегатами съезда, повестка дня съезда не утверждалась, при принятии большинства решений отсутствовал кворум». Сторонники Борис с такими обвинениями не согласились, причину конфликта они видят в том, что власти Белоруссии не хотят допустить существование независимой организации. По итогам повторно организованного властями съезда появилась параллельная организация.

Саму Анжелику Борис задержали в Гродно 23 марта, сообщало издание Onliner.by. Ее арестовали на 15 суток за нарушение порядка проведения и организации массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП Белоруссии) из-за традиционного праздника ремесленников «Гродненские Казюки 2021». На задержание Борис отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который сравнил ее арест со взятием заложников.

25 марта не признанный властями Белоруссии Союз поляков также заявил, что милиция проводит обыски в домах других активистов организации — в Волковыске обыскали дом Марии Тишковской, председателя местного отделения организации, а в Гродно силовики пришли к Анджею Почобуту, члену главного правления союза.

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