В Москве задержали участника нападения на псковский десант банды Басаева

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД России по Северному Кавказу задержали члена банды Басаева Германа Арбинина, причастного к нападению на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, в результате которого погибли 84 военнослужащих. Об этом сообщается на сайте СК.

Задержанному будут предъявлены обвинения, предусмотренные ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).

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