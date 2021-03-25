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Пандемия коронавируса ,  
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В Забайкальском крае самоизоляцию для пожилых отменят с 31 марта

С 31 марта для жителей Забайкальского края старше 65 лет отменят режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов, сообщается на сайте правительства субъекта.

«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое отменяет режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. Ограничение прекратит свое действие 31 марта», — говорится в сообщении.

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Александр Осипов

В региональном правительстве уточняют, что это решение было принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации в Забайкальском крае. При этом останется обязательство носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

По данным регионального Оперштаба, за последние сутки в Забайкальском крае выявлено 56 новых случаев заболевания коронавирусом. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 40 771 случай заражения COVID-19.

Выздоровели за последние 24 часа 68 человек. За весь период пандемии вылечились 39 192 человека, умерли — 793. За сутки в регионе зафиксирован один умерший от коронавируса.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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