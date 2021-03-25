В Забайкальском крае самоизоляцию для пожилых отменят с 31 марта

С 31 марта для жителей Забайкальского края старше 65 лет отменят режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов, сообщается на сайте правительства субъекта.

«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое отменяет режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. Ограничение прекратит свое действие 31 марта», — говорится в сообщении.

В региональном правительстве уточняют, что это решение было принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации в Забайкальском крае. При этом останется обязательство носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.