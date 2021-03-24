Пушкина сравнила отца сестер Хачатурян со «скопинским маньяком»

Оксана Пушкина (Фото: duma.gov.ru)

Заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина прокомментировала РБК возбуждение уголовного дела против отца сестер Хачатурян Михаила Хачатуряна. Она заявила, что покойный был «хуже скопинского маньяка», и что теперь необходимо прекратить преследование сестер, обвиняемых в его убийстве.

Дело сестер Хачатурян Тело Михаила Хачатуряна в июле 2018 года обнаружили со множественными ранами в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. После убийства были задержаны три его дочери, одна из которых была тогда несовершеннолетней. Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвинили в убийстве по предварительному сговору. По версии СК, они нанесли отцу множественные ранения ножом и молотком «по предварительному сговору», из-за чего мужчина скончался. Сначала их арестовали, однако позднее мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Младшую из сестер Хачатурян Марию признали невменяемой в момент совершения преступления, ее дело выделили в отдельное производство. Сестры рассказали в показаниях, что на протяжении нескольких лет подвергались насилию со стороны отца, в том числе сексуальному. СК подтвердил факты «систематических истязаний и сексуальных домогательств» в семье Хачатурян. Защита настаивает, что действия девушек на фоне продолжавшегося несколько лет насилия со стороны отца следует расценивать как необходимую самооборону. 11 марта 2021 года против покойного возбудили уголовное дело. Согласие на это дали родные погибшего, которые хотят добиться его реабилитации.

«Возбуждение уголовного дела против покойного Михаила Хачатуряна — историческое событие для нашей страны. Потому что во всем ужасе дел о семейно-бытовом насилии дело сестер Хачатурян стоит особняком — это кромешный ад. Михаил Хачатурян был хуже скопинского маньяка, потому что он лишал свободы, избивал и систематически насиловал собственных дочерей. Свои преступления он совершал не только против них, но и против нас всех — тех, для кого любовь и человечность являются важнейшими семейными ценностями», — заявила Пушкина.

По мнению депутата, с учетом продолжающегося следствия, того, что сестры прошли через СИЗО и продолжают ходить на допросы, им невозможно избавиться от нанесенной психологической травмы. Возбуждение уголовного дела против их отца Пушкина назвала новой «пыткой», поскольку оно повлечет новые допросы и следственные действия, и пожелала девушкам терпения.

«Сегодня мне хочется взглянуть в глаза тем, кто на телевизионных шоу с пеной у рта защищал извращенца, обвиняя его дочерей в корыстных побуждениях, тем, кто стоял в пикетах с требованием посадить девочек в тюрьму. Эти люди, по моему мнению, являются соучастниками совершенных преступлений», — сказала она.