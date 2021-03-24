В Татарстане задержали главного в республике «вора в законе»

Полицейским удалось произвести задержание жителя Казани, который более пяти лет был главным «криминальным авторитетом» Татарстана. Об этом РБК сообщили в республиканском МВД.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что 59-летний ранее неоднократно осужденный за разбой, подделку документов и хулиганство житель Казани получил неформальный статус «положенца по Татарстану», — сообщили в ведомстве, уточнив, что он фактически занимал высшую ступень в преступной иерархии республики.

Подозреваемый был задержан 23 марта. В МВД уточнили, что статус «положенца по Татарстану» задержанный получил в 2015 году на «криминальной сходке» с участием «вора в законе». После этого он участвовал в разрешении конфликтных ситуаций преступного сообщества, а также искал легальные и нелегальные источники дохода, контролировал поступление денежных средств в воровскую казну и их последующее распределение.

В ходе обысков по месту его жительства и на даче у криминального авторитета нашли две тетради с записями о денежных средствах «общака», вещи и предметы с воровской символикой, предмет, похожий на пистолет Макарова, и патроны к нему, сим-карты, сотовые телефоны и наличные.

Главное следственное управление МВД по республике возбудило уголовное дело по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии). В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.