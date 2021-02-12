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В Москве арестовали вора в законе Андрея Торкунова

Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press
Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве вора в законе Андрея Торкунова, известного в криминальных кругах под кличкой Турок. Об этом РБК сообщили источники в ГУ МВД по Москве и территориальном отделе полиции.

По их данным, его задержали в рамках расследования по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии). Согласно данной статье, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Торкунову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, он находится в СИЗО.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

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По версии следствия, в марте 2015 года Торкунов совместно с еще несколькими фигурантами проник в частный жилой дом и под угрозой применения насилия в отношении пострадавшего и его семьи потребовал у него 2,4 млн руб. тремя платежами по 800 тыс. руб. Первый платеж должен был поступить в течение двух суток, а следующе два с перерывом в месяц. В случае отказа Торкунов пообещал забрать квартиру пострадавшего. Злоумышленник получил требуемую сумму.

Авторы
Дмитрий Серков, Екатерина Митрохина
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