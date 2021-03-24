В петербургском парке нашли скелет ребенка

В парке Красносельского района Санкт-Петербурга обнаружили останки, которые могут принадлежать ребенку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В парке обнаружены скелетированные останки — тело ростом около 94 см. Они направлены на экспертизу для установления причин смерти», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что останки нашли недалеко от многоэтажного дома на улице Маршала Захарова.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что прохожий нашел скелет ребенка в Южно-Приморском парке. В том же месте лежали бутылки и окурки. Предположительно, одежды на ребенке не было.