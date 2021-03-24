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В петербургском парке нашли скелет ребенка

В парке Красносельского района Санкт-Петербурга обнаружили останки, которые могут принадлежать ребенку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В парке обнаружены скелетированные останки — тело ростом около 94 см. Они направлены на экспертизу для установления причин смерти», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что останки нашли недалеко от многоэтажного дома на улице Маршала Захарова.

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Фото:Следственный комитет РФ

«РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что прохожий нашел скелет ребенка в Южно-Приморском парке. В том же месте лежали бутылки и окурки. Предположительно, одежды на ребенке не было.

«Фонтанка» отмечает, что в полицию обратилась 42-летняя жительница Петербурга, которая сообщила, что ее сын с друзьями нашел скелет в Южно-Приморском парке.

В пресс-службе главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу не смогли оперативно предоставить РБК информацию.

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В феврале следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в Ленинградской области двух пакетов с останками женщины. По подозрению в убийстве задержали мужчину 1956 года рождения. По предварительным данным, он убил женщину несколькими ударами по голове во время ссоры, которая произошла в ходе распития алкогольных напитков. Инцидент произошел в квартире города Мурино. После убийства подозреваемый расчленил труп и спрятал его в лесу.

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