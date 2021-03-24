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Актера сериала «След» отправили под домашний арест за угрозы инспектору

Актера Андрея Лаврова, сыгравшего роль следователя в сериале «След», отправили под домашний арест после угроз о нападении на инспектора военной автоинспекции (ВАИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

«Суд отклонил ходатайство следствия и отправил Андрея Лаврова <...> под домашний арест на срок до 19 мая», — сообщили в пресс-службе суда.

Актера из «Универа» Лаврова задержали за угрозы автоинспектору
Общество
<p>Андрей Лавров</p>

Ранее сообщалось, что Лавров с в центре Москвы пытался напасть на сотрудника ВАИ. По данным агентства, актер подошел к инспектору с ножом и пригрозил убийством. По данному факту СК возбудил дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»). Актера задержали, ему грозит до пяти лет колонии.

Андрей Лавров играл в сериалах «Универ», «СОБР». В сериале «След» он играл капитана Котова.

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