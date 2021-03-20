Актера из «Универа» Лаврова задержали за угрозы автоинспектору

Андрей Лавров (Фото: Андрей Лавров / VK)

Актера Андрея Лаврова задержали в центре Москвы за угрозы инспектору военной автоинспекции (ВАИ). Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Он (Андрей Лавров. — РБК) подошел к инспектору военной инспекции и высказывал угрозы, после чего был доставлен в полицию», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Как рассказал источник ТАСС, инцидент произошел на Котельнический набережной. У Лаврова в руках был нож-бабочка.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что пока не владеют данной информацией. РБК направил запрос в центр информации и массовых коммуникаций Минобороны.