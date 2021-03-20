Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
В Дагестане десятки тысяч человек остались без воды Общество, 15:13 Витамин D против депрессии и ОРВИ: как избежать его дефицита Социальная экономика, 15:00  В «Роторе» опровергли информацию о приглашении Семина Спорт, 14:44 Козак предложил изменить порядок встреч по Донбассу Политика, 14:43 Актера из «Универа» Лаврова задержали за угрозы автоинспектору Общество, 14:19 Две российские авиакомпании смогли избежать убытков в год пандемии Бизнес, 14:00 В Исландии началось извержение спавшего 6 тыс. лет вулкана. Видео Общество, 13:56 Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков Спорт, 13:55 Глава Еврокомиссии пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт из ЕС Политика, 13:54 «Барселону» признали лучшим клубом десятилетия по версии IFFHS Спорт, 13:45 Извержение вулкана в Исландия. Фоторепортаж Общество, 13:22  «Монако» снял с Головина запрет на участие в матче сборной России Спорт, 13:08 Зеленский продлил санкции против Сбербанка и Проминвестбанка Политика, 12:57 В ЦБ предложили создать «конвейер» для поддержки компаний перед IPO Финансы, 12:51
Общество ,  
0 

Актера из «Универа» Лаврова задержали за угрозы автоинспектору

Андрей Лавров
Андрей Лавров (Фото: Андрей Лавров / VK)

Актера Андрея Лаврова задержали в центре Москвы за угрозы инспектору военной автоинспекции (ВАИ). Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Он (Андрей Лавров. — РБК) подошел к инспектору военной инспекции и высказывал угрозы, после чего был доставлен в полицию», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Как рассказал источник ТАСС, инцидент произошел на Котельнический набережной. У Лаврова в руках был нож-бабочка.

Сыгравший в «Холопе» сербский актер стал гражданином России
Общество
Милош Бикович

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что пока не владеют данной информацией. РБК направил запрос в центр информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Андрей Лавров играл в сериалах «Универ», «СОБР» и «След». С сериале «След» он играл капитана Котова.

актер задержание полиция
Материалы по теме
Умер актер МХАТ имени Горького
Общество
Умер сыгравший злодея-диктатора в фильме о Джеймсе Бонде актер
Общество
Умер сыгравший в «Начальнике Чукотки» актер Иосиф Конопацкий
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter