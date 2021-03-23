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Коллекторы оценили предложение ввести сроки за «выбивание» долгов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская полиция в большинстве случаев не пытается привлечь коллекторов к ответственности. Поэтому эффективность нового закона, который предлагает ввести уголовное наказание за «выбивание» долгов, вызывает сомнения. Об этом заявил РБК президент Национальной ассоциации коллекторских агентств России (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Меры ответственности в УК уже есть давно, однако нет неминуемости наказания за нарушения со стороны лиц, которые допускают подобные действия, и вряд ли новый законопроект сможет решить именно эту проблему», — отметил Мехтиев.

В Думе предложили сроки до 12 лет для коллекторов за «выбивание» долгов
Общество
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

По его словам, в России действительно есть проблема коллекторов, которые воздействуют на должников незаконными методами. Однако в подавляющем большинстве случаев правоохранительные органы не предпринимают никаких действий для пресечения подобного до тех пор, пока какой-то случай не приобретет широкую огласку и привлечет внимание федеральных органов.

Мехтиев добавил, что в законопроекте, предлагающем ужесточить наказание, не определен субъект преступления и нет обоснования вводимых санкций. К такому же выводу пришло правительство в отзывы на законопроект.

Ранее депутаты Государственной думы предложили ввести уголовную ответственность для коллекторов, которые угрожают должникам, пытаются повредить их имущество или распространяют о должнике заведомо ложные или порочащие его сведения. Максимальное наказание по предлагаемой статье УК составит до 12 лет лишения свободы, если «выбиванием» долгов занималась организованная группа.

коллекторы уголовное наказание Госдума
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