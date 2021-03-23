Чиповская, Ботинис и Низамов стали лауреатами премии президента

Актриса Анна Чиповская, дирижер Димитрис Ботинис и композитор Эльмир Низамов стали лауреатами премии президента России для молодых деятелей культуры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Чиповская получит награду за исполнение ролей классического и современного репертуаров в театре и кино. «В ее фильмографии около 40 киноработ, в том числе «Оттепель», «Вычислитель», «Уходящая натура», «О любви», «Хождение по мукам», «Взаперти», «Псих», — отмечается в сообщении.

Ботинис получит премию «за вклад в развитие традиций российского музыкального искусства и просветительскую деятельность». В Кремле отметили, что Ботинис является одним из заметных представителей молодого поколения дирижеров, он отличается творческой смелостью, широкой гастрольной и просветительской деятельностью. Кроме того, под его руководством прошли 14 фестивалей и более 100 симфонических концертов.

Низамов стал лауреатом премии в номинации «за вклад в продолжение традиций отечественной школы композиции». «Творчество Низамова отмечено мастерским умением работать в различных жанрах, оригинально сочетать приемы академической музыки с элементами национального фольклора», — указали в Кремле.