Консульство в Страсбурге ответило на сообщения о краже велосипедов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 75,36 (+0,75) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 89,77 (+1,11) Инвестиции, 13:47
Лукашенко назвал стоимость российской вакцины от COVID для Белоруссии Общество, 16:50 В Петербурге вынесли первый приговор участнику протестов 23 января Общество, 16:45 Домодедово начало выдавать сертификаты о вакцинации на английском языке Общество, 16:45 Суд арестовал главу «Биотэк» Шпигеля по делу о взятке для губернатора Политика, 16:44 За что вручают премии малому бизнесу РБК и Альфа-Банк, 16:29 Моргенштерн стал торговой маркой Стиль, 16:27 В России введут новый порядок защиты диссертаций Общество, 16:27 Депутаты предложили блокировать работающие с онлайн-казино сайты Финансы, 16:25 Мурашко заявил о «немного отступившем» коронавирусе в России Общество, 16:22 Как оценить игровую компанию без выручки — четыре способа Pro, 16:20 Консульство в Страсбурге ответило на сообщения о краже велосипедов Общество, 16:13 Охрана ЦСКА повалила журналиста на землю во время съемки приезда Олича Спорт, 16:12 СМИ узнали о вызове посла России в МИД Турции из-за ситуации в Идлибе Политика, 16:07 Рок-группа «Пасош» приостановила деятельность из-за обвинений в абьюзе Стиль, 16:06
Общество ,  
0 

Консульство в Страсбурге ответило на сообщения о краже велосипедов

Генеральное консульство России в Страсбурге
Генеральное консульство России в Страсбурге (Фото: strasbourg.mid.ru)

Французская полиция в феврале задержала сотрудника Генконсульства, когда он продавал электровелосипед, однако никаких обвинений ему не предъявили. Об этом РБК заявило генеральное консульство России в Страсбурге, комментируя на информацию СМИ о похищении велосипедов на улицах города.

«Действительно, 14 февраля 2021 года страсбургской полицией в момент продажи частному лицу электровелосипеда был задержан сотрудник Генконсульства и доставлен в отделение полиции, где был допрошен. Обвинение ему предъявлено не было, ограничений по передвижению не наложено, подписка о невыезде не взята», — говорится в сообщении.

В консульстве отметили, что сотрудник уехал из Франции 18 февраля из-за ухудшения состояния здоровья. При этом власти страны не препятствовали ему в возвращении домой, отмечают в диппредставительстве.

«Тиражируемые в СМИ инсинуации о его участии в серии краж велосипедов являются бездоказательными», — заключили в консульстве.

Ранее издания France Bleu и 20 minutes опубликовали материалы, согласно которым французская полиция подозревает 40-летнего сотрудника российского консульства в Страсбурге в краже велосипедов. Речь идет о водителе.

По информации изданий, сотрудник российского загранучреждения продал более 300 велосипедов через местный сайт Leboncoin. Общая стоимость украденного составила примерно €100 тыс.

Расследования началось после кражи велосипеда бывшего первого заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля, который оставил свой велосипед рядом с французским представительством Совета Европы. По данным France Bleu, именно Фонтанель и подал жалобу в правоохранительные органы, после того, как обнаружил свой велосипед на Leboncoin.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg

Бывшие дипломаты рассказали о просьбах иностранцев у российских посольств
Политика
Заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов

Реагируя на жалобу, полиция договорилась с продавцом о встрече. Тот, в свою очередь, назначил ее у входа в российское консульство. Издание 20 minutes уточняет, что подозреваемый вышел из здания диппредставительства с фальшивым счетом и печатью консульства. После этого его задержали.

консульство Страсбург велосипеды кража новости
Материалы по теме
Посольство объяснило высылку российского дипломата из Польши
Политика
МИД оценил возможность новой перевозки дипломатов на дрезине
Общество
МИД раскритиковал протест Киева из-за нападения на сотрудника консульства
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter