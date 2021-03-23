Консульство в Страсбурге ответило на сообщения о краже велосипедов

Генеральное консульство России в Страсбурге (Фото: strasbourg.mid.ru)

Французская полиция в феврале задержала сотрудника Генконсульства, когда он продавал электровелосипед, однако никаких обвинений ему не предъявили. Об этом РБК заявило генеральное консульство России в Страсбурге, комментируя на информацию СМИ о похищении велосипедов на улицах города.

«Действительно, 14 февраля 2021 года страсбургской полицией в момент продажи частному лицу электровелосипеда был задержан сотрудник Генконсульства и доставлен в отделение полиции, где был допрошен. Обвинение ему предъявлено не было, ограничений по передвижению не наложено, подписка о невыезде не взята», — говорится в сообщении.

В консульстве отметили, что сотрудник уехал из Франции 18 февраля из-за ухудшения состояния здоровья. При этом власти страны не препятствовали ему в возвращении домой, отмечают в диппредставительстве.

«Тиражируемые в СМИ инсинуации о его участии в серии краж велосипедов являются бездоказательными», — заключили в консульстве.

Ранее издания France Bleu и 20 minutes опубликовали материалы, согласно которым французская полиция подозревает 40-летнего сотрудника российского консульства в Страсбурге в краже велосипедов. Речь идет о водителе.