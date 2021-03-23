Госдума приняла закон о «гаражной амнистии»

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «гаражной амнистии». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года, чтобы регионы и муниципалитеты успели подготовиться, говорится в сообщении.

«Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи», — цитирует пресс-служба Госдумы председателя палаты Вячеслава Володина.

По словам Володина, принятие закона коснется более чем 3,5 млн россиян.

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