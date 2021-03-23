Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни с Днем Конституции республики. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что 18 лет назад прошел референдум, на котором жители Чечни «своим решительным выбором подтвердили курс на единство с Россией, восстановление в регионе законности и правопорядка, бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом».

По его словам, с тех пор многое было сделано для стабильного развития региона и укрепления мира и благополучия жителей.

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