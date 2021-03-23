Главу челябинского Троицка перевели под домашний арест

Александр Виноградов (Фото: troick.su)

Челябинский областной суд изменил меру пресечения главе уральского города Троицка Александру Виноградову с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщили РБК в пресс-службе облсуда.

Под домашним арестом Виноградов пробудет до 12 мая, отметили в суде.

Как сообщало 12 марта следственное управление СК по Челябинской области, Виноградову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК). По версии следствия, в 2019 году он инициирована передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта.

«РИА Новости» передавало, что суд арестовал главу Троицка на два месяца по этому обвинению. Позже Виноградов обжаловал постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста, сообщало агентство.