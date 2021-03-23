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Общество ,  
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Главу челябинского Троицка перевели под домашний арест

Александр Виноградов
Александр Виноградов (Фото: troick.su)

Челябинский областной суд изменил меру пресечения главе уральского города Троицка Александру Виноградову с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщили РБК в пресс-службе облсуда.

Под домашним арестом Виноградов пробудет до 12 мая, отметили в суде.

Как сообщало 12 марта следственное управление СК по Челябинской области, Виноградову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК). По версии следствия, в 2019 году он инициирована передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта.

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«РИА Новости» передавало, что суд арестовал главу Троицка на два месяца по этому обвинению. Позже Виноградов обжаловал постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста, сообщало агентство.

Источник «РИА Новости» передавал, что Виноградов был задержан в рамках расследуемого уголовного дела в отношении замглавы администрации по городскому хозяйству Троицка Вадима Германа. По данным СК, в 2019 году Герман незаконно передал в аренду третьим лицам имущество ЗАО «Теплосервис», установленное в здании центральных тепловых пунктов. Это повлекло причинение ущерба «Теплосервису» в размере более 9 млн руб.

По информации собеседника агентства, Виноградов, действуя в сговоре с Германом, организовал незаконное изъятие и передачу этих помещений с имуществом в ООО «Перспектива».

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