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В Китае пять человек погибли после взрыва самодельной бомбы

Фото: Li Jianan / Xinhua / Global Look Press
Фото: Li Jianan / Xinhua / Global Look Press

В районе Панью южнокитайского города Гуанчжоу (провинция Гуандун) 59-летний террорист-смертник Ху Нан устроил взрыв, унесший жизни пяти человек. Об этом сообщает издание Hk.on.cc со ссылкой на заявление полиции. Еще пять человек ранены.

В полиции указали, что преступник принес бомбу утром в одно из административных зданий и активировал ее.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Взрыв произошел на втором этаже, в результате обрушились балки, потолок и стены.

Пострадавшие госпитализированы. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

11 сентября прошлого года произошел взрыв в городе Чжухай китайской провинции Гуандун. Тогда взорвался газ. Инцидент произошел рядом с гостиницей, были ранены три человека.

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