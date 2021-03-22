Общество , 22 мар, 18:58
0
В Китае пять человек погибли после взрыва самодельной бомбы
В районе Панью южнокитайского города Гуанчжоу (провинция Гуандун) 59-летний террорист-смертник Ху Нан устроил взрыв, унесший жизни пяти человек. Об этом сообщает издание Hk.on.cc со ссылкой на заявление полиции. Еще пять человек ранены.
В полиции указали, что преступник принес бомбу утром в одно из административных зданий и активировал ее.
Взрыв произошел на втором этаже, в результате обрушились балки, потолок и стены.
Пострадавшие госпитализированы. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.