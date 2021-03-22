Ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги пресс-секретаря Навального

Кира Ярмыш (Фото: kira.yarmysh / Facebook)

Руководство книжной ярмарки Non/fiction попросило издательскую группу Эксмо-АСТ убрать из программы презентацию книги пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш. Об этом сообщила главный редактор издательства Corpus (входит в Эксмо-АСТ) Варвара Горностаева, которое выпустило книгу Ярмыш.

Горностаева написала, что презентацию романа «Невероятные происшествия в женской камере № 3» утвердили в программе ярмарки еще до того, как мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса с декабря на март. Через некоторое время презентацию Ярмыш попросили перенести в маленький зал, а затем потребовали исключить из программы.

«Через несколько дней мне стало известно, что руководство ярмарки (не экспертный совет, что важно — я убедилась, что это было сделано через голову экспертного совета) негласно попросило руководство издательской группы Эксмо-АСТ, частью которого является Corpus, вообще убрать презентацию из программы», — пишет Горностаева.

Главный редактор издательства отметила, что официального письма от руководства ярмарки она не получила.