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Дело Навального ,  
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Ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги пресс-секретаря Навального

Кира Ярмыш
Кира Ярмыш (Фото: kira.yarmysh / Facebook)

Руководство книжной ярмарки Non/fiction попросило издательскую группу Эксмо-АСТ убрать из программы презентацию книги пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш. Об этом сообщила главный редактор издательства Corpus (входит в Эксмо-АСТ) Варвара Горностаева, которое выпустило книгу Ярмыш.

Горностаева написала, что презентацию романа «Невероятные происшествия в женской камере № 3» утвердили в программе ярмарки еще до того, как мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса с декабря на март. Через некоторое время презентацию Ярмыш попросили перенести в маленький зал, а затем потребовали исключить из программы.

«Через несколько дней мне стало известно, что руководство ярмарки (не экспертный совет, что важно — я убедилась, что это было сделано через голову экспертного совета) негласно попросило руководство издательской группы Эксмо-АСТ, частью которого является Corpus, вообще убрать презентацию из программы», — пишет Горностаева.

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Главный редактор издательства отметила, что официального письма от руководства ярмарки она не получила.

В начале февраля по решению Басманного суда Киру Ярмыш отправили под домашний арест по «санитарному делу», возбужденному по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) после несогласованной акции протеста в поддержку Навального 23 января. Под арестом Ярмыш, как минимум, будет находится, как минимум, до 23 марта 2020 года.

В разговоре с РБК Горностаева уточнила, что решение об исключении презентации книги Ярмыш на ярмарке было принято до суда о продлении ее ареста. Она добавила, что после выхода ее поста в Facebook организаторы ярмарки с ней не связывались.

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По ее словам организаторы ярмарки пытались «тихо» исключить презентацию Ярмыш, разговаривая с руководством холдинга Эксмо-АСТ. Она добавила, что после выхода ее поста в Facebook организаторы ярмарки с ней не связывались.

Ярмыш у себя в Facebook заявила о политических мотивах решения руководства ярмарки.

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Сотрудник пресс-службы ярмарки Виталий Когтев отказался от комментариев.

Ярмарка Non/fiction состоится в Москве с 24 по 28 марта.

книги Алексей Навальный Кира Ярмыш новости «Эксмо» Non/fiction
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