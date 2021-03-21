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В ЦБ дали советы по поводу перечисленных «по ошибке» денег на карту

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

При получении денег на банковский счет от неизвестного следует обратиться в свой банк и сообщить об ошибочном переводе, рассказали «РИА Новости» в Банке России.

Если пришли деньги на банковскую карту от незнакомого лица и отправитель просит их вернуть, необходимо сообщить ему, что для возврата средств тот должен сам обратиться в свой банк и написать заявление о том, что при переводе была допущена ошибка, рекомендует регулятор.

Получатель денег, в свою очередь, тоже должен уведомить банк, что ему поступил неизвестный перевод, и написать заявление о возврате денег, полученных по ошибке, рассказали в ЦБ.

Перевод денег на карту «по ошибке» является одной из мошеннических схем. Злоумышленники перечисляют средства на счет жертвы, после чего сообщают, что деньги поступили не на тот счет, и под разными предлогами убеждают получателя перевести их по другим реквизитам якобы лицу, которому эти средства предназначались. Таким образом мошенники не только получают доступ к счету своей жертвы, но и могут втянуть ее в незаконные операции по обналичиванию и отмыванию денег, сказали агентству в Промсвязьбанке (ПСБ).

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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

В середине марта руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала о другой схеме обмана: мошенники присылают своей жертве СМС, в котором говорится, что на счет поступили средства в рамках «бонусного зачисления по программе поддержки» от государства. Чтобы получить бонус, человек должен перейти по ссылке и подтвердить «легитимность». Ссылка ведет на сайт, внешне похожий на официальный портал одного из ведомств. В результате злоумышленники получает доступ к персональным данным, в том числе к данным карт. В случае отказа открыть ссылку жертве угрожают судом.

ЦБ мошенники банковские карты денежный перевод
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