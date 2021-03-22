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Полицейский в Подмосковье застрелил угрожавшего ему убийством мужчину

Фото: Эдуард Корниенко / Reuters
Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

Полицейский в Раменском городском округе Подмосковья застрелил мужчину, который напал на водителя скорой помощи и угрожал убить сотрудника полиции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД по Московской области.

В отделение полиции «Раменское» поступило сообщение о том, что на складе в деревне Бритово работник одной из коммерческих организаций нанес себе порез шеи, после чего на место выехала полиция и скорая помощь.

Сотрудники скорой поместили пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии, в карету скорой помощи. Однако очнувшись мужчина вырвался из рук медиков, ударил водителя и выбежал на территорию склада. Далее он взял в руки штыковую лопату и начал замахиваться на представителей охраны, сотрудников фирмы и полицейского.

«На неоднократные требования полицейского прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал и, имея явный умысел причинить правоохранителю увечья, замахнувшись лопатой, направился в его сторону, выкрикивая угрозы убийством», — говорится в сообщении МВД.

В МВД уточнили, что полицейский предупреждал злоумышленника о намерении применить огнестрельное оружие, однако то не реагировал на предупреждение. «Видя явную угрозу своей жизни и здоровью, в сторону нападавшего были произведены выстрелы, гражданин скончался на месте», — сообщили в МВД.

В Дагестане застрелили открывшего огонь по силовикам мужчину
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Фото:NewsTeam / РИА Новости

Глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила РБК, что по фактам произошедшего начата служебная проверка.

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В начале марта в Дагестане застрелили открывшего огонь по силовикам мужчину, подозреваемого в подготовке террористического преступления. На месте перестрелки были найдены автомат и «большое количество боеприпасов к нему», а также готовый к использованию пояс смертника, сообщили в ведомстве. Тогда никто из силовиков и жители города не пострадал.

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Нападение на полицейского Подмосковье новости скорая помощь
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