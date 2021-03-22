Прокуратура проверит инцидент с пенсионеркой на носилках в банке Энгельса

Пресс-служба «Почта банка» пояснила РБК, что родственникам пенсионерки не обязательно было идти на такие крайние меры, поскольку банк не требовал ее обязательного личного присутствия. Как указала пресс-служба, проблема возникла после того, как девушка, представившаяся дочерью клиентки-пенсионерки, которая по состоянию здоровья не может сама прийти в банк, обратилась за выпиской по счету. Однако у нее не было необходимой доверенности, поэтому банк не мог оказать услугу.

«Сотрудница банка предложила несколько способов решения этой ситуации: оформить нотариально заверенную доверенность либо установить пенсионерке мобильное приложение, чтобы получить информацию по счету самостоятельно. <...> Вместо того, чтобы воспользоваться одним из предложенных вариантов, родственники пошли другим, отнюдь не гуманным, на наш взгляд, путем — они принесли тяжело больную женщину в банк», — сообщила пресс-служба.

Банк выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией и пообещал дополнительно продублировать на сайте и в отделениях информацию, как можно оформить доверенность на выписку по счету.

Муж дочери пенсионерки Игорь Мешков ранее рассказал «Вольск.ру», что приставы заблокировали карту его 74-летней тещи из-за долгов ее сына, который погиб пять лет назад. «Приставы заблокировали карту, на которую приходит пенсия. Теща осталась без средств к существованию, нужно было взять справку, что именно на эту карту поступает пенсия», — пояснил он. Как сообщил Мешков, на сайте банка говорилось, что специалист может выехать на дом, однако им отказали в этой услуге и пенсионерку спускали на носилках с пятого этажа. До этого женщине диагностировали перелом шейки бедра со смещением.