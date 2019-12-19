В Москве пенсионерка из-за «хакерской атаки» отдала мошенникам 3 млн руб.

В Москве мошенники похитили 2,9 млн руб. у пенсионерки, полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Женщина 1950 года рождения обратилась в отделение полиции в Хамовниках во вторник, 17 декабря. По ее словам, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка ПАО «С», и сообщил, что из-за хакерской атаки на банковский счет женщины с него пропали все деньги. Через несколько дней мошенник позвонил вновь и заявил, что деньги нужно вернуть. Он сообщил номер другого счета, и пенсионерка перевела на него 2,87 млн руб. Позднее она посетила отделение банка, где женщине сообщили, что она пострадала от действий мошенников.

В мае на Камчатке злоумышленник под видом специалиста предложил пенсионерке инвестировать в биржевые сделки, пообещав быстрый заработок. Женщина установила на свой компьютер программу для удаленного доступа и привязала к нему свои банковские карты. В результате с ее счетов похитили около 1,5 млн руб.