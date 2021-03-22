С Байконура стартовала ракета «Союз» со спутниками из 18 стран

Фото: @roscosmos / Twitter

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета «Союз-2.1а» с 38 космическими аппаратами на борту. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Twitter.

«С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 космическими аппаратами из 18 стран мира», — говорится в сообщении. Позднее от «Союза» успешно отделились все три ступени.

Основная нагрузка ракеты — южнокорейский спутник CAS500-1. Также она выведет на орбиты японский аппарат для удаления «космического мусора» ELSA-d и спутники дистанционного зондирования Земли серии GRUS, саудовский аппарат для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники Технического университета Берлина и НИУ ВШЭ и другие. Аппараты выведут на три солнечно-синхронные орбиты.

Предыдущий пуск «Союза 2.1а» состоялся в середине февраля с Байконура. Тогда ракета вывела на околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-16», который доставил на МКС 2,5 т груза. Новый запуск несколько раз откладывали из-за технических проблем.