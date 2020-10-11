Самосвал снес надземный переход на трассе М-10 в Ленинградской области

Фото: МЧС России

Самосвал снес надземный переход, расположенный на одном из участков федеральной автотрассы М-10 («Россия») в Ленобласти. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Спасатели получили информацию об обрушении надземного пешеходного перехода над трассой М-10 в Тосненском районе в 17:50. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал водитель грузового автомобиля. Инцидент произошел в районе города Любань.

Видео: МЧС России

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На место происшествия были направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона в количестве четырех единиц техники и 16 человек.

В связи со случившимся трасса М-10 была перекрыта в оба направления. В результате были организованы три варианта объезда:

объезд Зуево — Кириши — Волхов: выход на город Колу;

объезд Трубников Бор — трасса 41А-004: выход на трассу М-10;

объезд участка через город Любань.

МЧС России опубликовало в Telegram-канале видеозапись с места происшествия. На кадрах запечатлен переход, обрушившийся на трассу. Территорию оцепили полицейские и спасатели.

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись с регистратора очевидца ДТП, на которой видно, что конструкция перехода от удара полностью развалилась и рухнула на встречную фуру. Движение в итоге оказалось полностью перекрыто.