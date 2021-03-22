Во Владивостоке почти 100 домов остались без отопления из-за аварии

В Первомайском районе Владивостока из-за аварии на теплосетях без отопления остались 94 дома, сообщила Дальневосточная генерирующая компания.

«Ремонтные бригады <...> уже приступили к ремонтно-восстановительным работам в районе улицы Борисенко, где сегодня утром произошло повреждение на магистральных теплосетях», — уточняется в сообщении.

Закончить ремонтные работы планируется к концу дня. Из-за аварии также перекрали движение машины у дома № 62 по улице Борисенко.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник температура воздуха во Владивостоке не превысит пяти градусов выше нуля.