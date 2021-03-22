Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Влияние санкций США, рекорд брачных договоров. Главное за ночь Общество, 08:42 Во Владивостоке почти 100 домов остались без отопления из-за аварии Общество, 08:27 Власти Москвы потратят 132 млн руб. на витрину с данными граждан Общество, 08:25 Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg Pro, 08:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 марта Общество, 08:06 МВД пообещало отменить заучивание учебных маршрутов на экзаменах на права Общество, 08:01 В Австралии эвакуировали 18 тыс. человек из-за наводнения Общество, 07:37 Россияне заключили рекордное число брачных договоров во время пандемии Общество, 07:00 «Ведомости» узнали о предложении Минфина ужесточить требования к пиву Общество, 06:59 СМИ назвали регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами Общество, 06:58 Трамп предложил Байдену достроить стену на границе с Мексикой Политика, 06:35 Минпромторг рассказал о стратегии в ответ на американские санкции Экономика, 06:00 В Иркутске произошел пожар у торгового центра Общество, 06:00 Вильфанд посоветовал не ждать «взрыва тепла» в Центральной России Общество, 05:44
Общество ,  
0 

Во Владивостоке почти 100 домов остались без отопления из-за аварии

В Первомайском районе Владивостока из-за аварии на теплосетях без отопления остались 94 дома, сообщила Дальневосточная генерирующая компания.

«Ремонтные бригады <...> уже приступили к ремонтно-восстановительным работам в районе улицы Борисенко, где сегодня утром произошло повреждение на магистральных теплосетях», — уточняется в сообщении.

В Хабаровске 16 домов, школа и детсад остались без тепла из-за аварии
Общество
Фото:Администрация города Хабаровска

Закончить ремонтные работы планируется к концу дня. Из-за аварии также перекрали движение машины у дома № 62 по улице Борисенко.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник температура воздуха во Владивостоке не превысит пяти градусов выше нуля.

В конце декабря 2020-го в связи с прорывом трубы без тепла и горячей воды остались 16 жилых домов в Хабаровске. Под отключение попали также школа и детский сад.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике Что читают занятые люди — тренды бизнес-литературы (и список книг)
Владивосток авария электроэнергия
Материалы по теме
В Челябинске в мороз без тепла остались более 40 домов, детсады и школа
Общество
Расположенный около Норильска город остался без отопления из-за аварии
Общество
В Воронеже из-за аварии без тепла в морозы остались десятки домов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter