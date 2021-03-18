ГИБДД сообщила подробности реформы водительских экзаменов

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В ГИБДД назвали основные изменения в правилах проведения экзаменов на получение водительских удостоверений, которые вступят в силу 1 апреля. Там напомнили, что водителям не придется демонстрировать свои навыки на закрытых площадках, оценивать готовность претендентов на права сотрудники ГАИ будут исключительно в условиях реального дорожного движения. Эти изменения не коснутся мотоциклистов, которые будут сдавать экзамен на прежних условиях.

Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов (набрать их нужно не более пяти). Грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Среди них — непристегнутый ремень безопасности или использование телефона во время движения.

Также в ГИБДД принципиальным нововведением назвали возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол.

О новом регламенте по проведению экзамена на права в начале декабря сообщал «Коммерсантъ». Издание указывало, что упражнения «параллельная парковка» и «заезд машины в бокс задним ходом» будут выполняться на обычных парковочных местах на улицах с малоинтенсивным движением.