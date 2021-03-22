В Марселе полиция разогнала участников несанкционированного карнавала

В Марселе действуют ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, жители города должны носить маски в публичных местах, также существуют ограничения по численности участников мероприятий.

Ранее Министерство здравоохранения Франции сообщило, что в провинции Бретань на северо-западе страны обнаружили новый вариант коронавируса. Речь идет о производном штамме Clade 20 °C — одной из разновидностей коронавируса, которая распространилась в Северной Америке.

По данным Минздрава Франции, в стране с начала эпидемии COVID-19 заболели 4,2 млн человек, из них 35 тыс. — за последние сутки. Скончались 91,9 тыс. заразившихся (285 за сутки).