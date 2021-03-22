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Пандемия коронавируса ,  
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В Марселе полиция разогнала участников несанкционированного карнавала

Полиция разогнала участников не разрешенного властями масштабного карнавала в Марселе. Об этом сообщается в Twitter префектуры полиции департамента Буш-дю-Рон.

В полиции отметили, что правоохранители задержали семерых человек.

«Ни масок, ни физической дистанции. Полная безответственность участников карнавала La Plaine в Марселе в разгар кризиса в сфере здравоохранения», — говорится в сообщении.

По данным газеты Charente libre, в карнавале приняли участие около 6,5 тыс. человек. Издание сообщает, что для разгона собравшихся полиция применила слезоточивый газ.

На северо-западе Франции обнаружили новый штамм коронавируса
Общество
Фото:David Vincent / AP

В Марселе действуют ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, жители города должны носить маски в публичных местах, также существуют ограничения по численности участников мероприятий.

Ранее Министерство здравоохранения Франции сообщило, что в провинции Бретань на северо-западе страны обнаружили новый вариант коронавируса. Речь идет о производном штамме Clade 20 °C — одной из разновидностей коронавируса, которая распространилась в Северной Америке.

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По данным Минздрава Франции, в стране с начала эпидемии COVID-19 заболели 4,2 млн человек, из них 35 тыс. — за последние сутки. Скончались 91,9 тыс. заразившихся (285 за сутки).

Марсель Франция полиция карнавал коронавирус слезоточивый газ
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