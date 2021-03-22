В Марселе полиция разогнала участников несанкционированного карнавала
Полиция разогнала участников не разрешенного властями масштабного карнавала в Марселе. Об этом сообщается в Twitter префектуры полиции департамента Буш-дю-Рон.
В полиции отметили, что правоохранители задержали семерых человек.
«Ни масок, ни физической дистанции. Полная безответственность участников карнавала La Plaine в Марселе в разгар кризиса в сфере здравоохранения», — говорится в сообщении.
По данным газеты Charente libre, в карнавале приняли участие около 6,5 тыс. человек. Издание сообщает, что для разгона собравшихся полиция применила слезоточивый газ.