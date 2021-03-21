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Прокуратура начала проверку после пожара в шахте под Белгородом

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Проходческий комбайн
Проходческий комбайн (Фото: yagok.severstal.com)

После возгорания производственной техники в руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) прокуратура Белгородской области начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия выехал заместитель прокурора области Эдуард Емец.

Более 270 горняков эвакуировали из шахты в Белгородской области
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Фото:МЧС России

В шахте загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна. В результате пожара эвакуировали более 270 горняков. В ликвидации пожара задействованы 52 человека и 16 единиц техники.

Шахта принадлежит ООО «Корпанга», которая входит в «Северсталь».

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