СМИ сообщили о задержаниях на встрече любителей аниме в Петербурге

Фото: loftproektetagi / VK

Полицейские в Санкт-Петербурге пришли в лофт-проект «Этажи», где проходила встреча поклонников аниме, и задержала несколько человек. Об этом со ссылкой на местного жителя Алексея Куприянова сообщает «ОВД-Инфо».

По словам Куприянова, мероприятие посетила дочь его знакомого. В лофте задержали как минимум десять подростков, которых отвезли в 76-й отдел полиции.

«По информации Куприянова, речь идет об административном деле о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП)», — говорится в сообщении.

Родители рассказали, как к подросткам подошла женщина и предложила сфотографироваться с радужным флагом, после чего в лофт явились полицейские и задержали 20 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

По данным «Фонтанки», задержаны 15–20 человек. Мать одной из задержанных рассказала изданию, что к детям, собравшимся в «Этажах», подошла незнакомая девушка с радужным флагом и предложила сфотографироваться на его фоне.