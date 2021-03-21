Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
В Санкт-Петербурге задержали гендиректора «Петростроя» Бизнес, 17:08 СМИ сообщили о задержаниях на встрече любителей аниме в Петербурге Общество, 16:51 Испания выдала России экс-чиновника Чувашии и наркоторговца из Эквадора Общество, 16:23 Экс-игрок «Спартака» заменил Миранчука в матче чемпионата Италии Спорт, 16:20 СМИ узнали о планах Елизаветы II по поддержке меньшинств после слов Маркл Политика, 16:12 Офис Зеленского оценил ущерб от акции протеста Политика, 16:03 Мужская сборная России по водному поло пропустит Олимпиаду Спорт, 15:49 EdTech меняет образование: три акции, которые помогут на этом заработать Pro, 15:48 На серой ветке метро Москвы остановили движение из-за человека на путях Общество, 15:44 РФС признал ошибкой отмену гола «Ростова» в ворота «Химок» Спорт, 15:35 Путин назвал присоединение Крыма результатом укрепления России Политика, 15:27 Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге Политика, 15:21 Эксперты оценили изменения в правилах продажи машин с пробегом Общество, 15:17 В Петербурге четыре человека пострадали при взрыве самогонного аппарата Общество, 15:08
Общество ,  
0 

СМИ сообщили о задержаниях на встрече любителей аниме в Петербурге

Фото: loftproektetagi / VK
Фото: loftproektetagi / VK

Полицейские в Санкт-Петербурге пришли в лофт-проект «Этажи», где проходила встреча поклонников аниме, и задержала несколько человек. Об этом со ссылкой на местного жителя Алексея Куприянова сообщает «ОВД-Инфо».

По словам Куприянова, мероприятие посетила дочь его знакомого. В лофте задержали как минимум десять подростков, которых отвезли в 76-й отдел полиции.

«По информации Куприянова, речь идет об административном деле о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП)», — говорится в сообщении.

Родители рассказали, как к подросткам подошла женщина и предложила сфотографироваться с радужным флагом, после чего в лофт явились полицейские и задержали 20 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

По данным «Фонтанки», задержаны 15–20 человек. Мать одной из задержанных рассказала изданию, что к детям, собравшимся в «Этажах», подошла незнакомая девушка с радужным флагом и предложила сфотографироваться на его фоне.

В лофт-проекте «Этажи» рассказали РБК, что к ним поступило обращение граждан, которые пожаловались на мероприятие, «пропагандирующее однополые отношения и субкультуру аниме». Администрация лофта вызвала полицию «во избежание нарушения правопорядка». В администрации добавили, что проект не является организатором мероприятия и не разделяет их убеждений.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Читайте на РБК Pro
Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Почему мы спим и как спать правильно Так говорил Стив Джобс. Какие заповеди визионера №1 остаются актуальными

Петербургские суды ограничили доступ к шести аниме на нескольких сайтах
Общество
Фото:Koji Sasahara / AP

Суды Санкт-Петербурга неоднократно запрещали или ограничивали доступ к аниме. 1 февраля районные суды Петербурга ограничили доступ к нескольким японским аниме-фильмам на сайтах jut.su, Yummy Anime, AnimeGO, а также в социальной сети «ВКонтакте». По мнению властей, японские мультфильмы пропагандируют насилие, суицид и проституцию.

Санкт-Петербург лофт-проект «ОВД-Инфо» полиция
Материалы по теме
Петербургские суды ограничили доступ к шести аниме на нескольких сайтах
Общество
Суд в Петербурге запретил аниме «Тетрадь смерти»
Общество
Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете аниме «Тетрадь смерти»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter