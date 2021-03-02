В жилом доме в Екатеринбурге взорвался самогонный аппарат

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Екатеринбурге в жилом доме на улице Авиаторов произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции установили, что причиной ЧП стал взрыв самогонного аппарата, — рассказал он. — В жилище, где все произошло, находились несколько человек, но госпитализация потребовалась лишь одному — гражданину по фамилии Осадчий 1970 года рождения. Он доставлен в ожоговый центр ГКБ № 40 с ожогами тела порядка 20%».

По словам Горелых, жилое здание не получило серьезных повреждений, за исключением выбитых стекол.

Гоорелых добавил, что изначально сотрудниками правоохранительных органов отрабатывалась версия о том, что причиной взрыва стало нарушение правил безопасности при обращении с газовым оборудованием.