В Якутии главу кружка арестовали по обвинению в растлении школьниц

Фото: Следственный комитет РФ

В Якутске арестовали руководителя школьного кружка, обвиняемого в развратных и насильственных действиях в отношении несовершеннолетней, сообщается на сайте следственного управления СК по Республике Саха (Якутия).

По данным следствия, на обвиняемого пожаловалась в правоохранительные органы местная жительница. Женщина рассказала, что в отношении ее десятилетней внучки, которая посещала военно-патриотический кружок «Патриот» в средней школе № 2, были совершены насильственные действия сексуального характера руководителем этого кружка.

Мужчину задержали. СК установил, что он не впервые совершает подобные действия. Еще одной потерпевшей была 13-летняя школьница, которая рассказала, что в июле прошлого года она с классом поехала в поход и в автобусе обвиняемый совершил в отношении нее развратные действия. По данным следствия, были и другие пострадавшие от действий обвиняемого.

Против главы Совета муниципальных образований Якутии, председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14 лет) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Ему предъявлено обвинение. Сейчас мужчина находится под стражей.