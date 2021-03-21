В США прошли протесты против ненависти к людям азиатского происхождения

В нескольких американских городах прошли протесты против ненависти по отношению к людям азиатского происхождения. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Поводом для акций стали убийства восьмерых женщин в Атланте, шесть из которых были женщинами азиатского происхождения. По данным телеканала, акции протеста прошли в Сан-Франциско, Питсбурге, Сан-Антонио (штат Техас), Чикаго.

The Wall Streat Journal пишет, что также сотни людей собрались возле Капитолия штата Джорджия, некоторые демонстранты несли плакаты с надписью «Остановить азиатскую ненависть». Многие размахивали американскими флагами, когда проезжающие мимо автомобили и грузовики гудели в поддержку.

В Нью-Йорке около сотни протестующих собрались на Таймс-сквер, чтобы пройти маршем к китайскому кварталу Манхэттена.