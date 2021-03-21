Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Большинство россиян заявили о готовности отказаться от пластиковой посуды Общество, 08:00 В Венесуэле из-за теракта вышла из строя газовая инфраструктура PDVSA Общество, 07:59 В США прошли протесты против ненависти к людям азиатского происхождения Политика, 07:56 В МВД сообщили о росте преступлений среди мигрантов Общество, 07:16 Эрдоган уволил третьего главу Центробанка за два года Экономика, 07:06 The Sun узнала клички новых корги Елизаветы II Общество, 06:08 Боррель попросил Турцию пересмотреть выход из конвенции по защите женщин Политика, 05:22 Посол России заявил о «практически мертвых» отношениях с Британией Политика, 04:59 Экс-министр США упрекнул власти в худшей за 40 лет экономической политике Экономика, 04:59 Посол России обвинил Великобританию в нарушении ядерных соглашений Политика, 04:13 Гол вратаря принес «Севилье» ничью в матче с «Вальядолидом» Спорт, 03:38 Пушкина оценила выход Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин Общество, 03:17 На Украине завели уголовное дело после акции протеста у офиса Зеленского Политика, 03:01 Посол Антонов заявил о предстоящей работе по анализу отношений с США Политика, 02:27
Политика ,  
0 

В США прошли протесты против ненависти к людям азиатского происхождения

В нескольких американских городах прошли протесты против ненависти по отношению к людям азиатского происхождения. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Поводом для акций стали убийства восьмерых женщин в Атланте, шесть из которых были женщинами азиатского происхождения. По данным телеканала, акции протеста прошли в Сан-Франциско, Питсбурге, Сан-Антонио (штат Техас), Чикаго.

В США при стрельбе в трех спа-салонах погибли семь человек
Общество
Фото:Brynn Anderson / AP

The Wall Streat Journal пишет, что также сотни людей собрались возле Капитолия штата Джорджия, некоторые демонстранты несли плакаты с надписью «Остановить азиатскую ненависть». Многие размахивали американскими флагами, когда проезжающие мимо автомобили и грузовики гудели в поддержку.

В Нью-Йорке около сотни протестующих собрались на Таймс-сквер, чтобы пройти маршем к китайскому кварталу Манхэттена.

17 марта в результате стрельбы в трех спа-салонах в штате Джорджия погибли восемь человек. В ходе оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в убийствах. Им оказался 21-летний Роберт Лонг из Вудстока. Первоначально его подозревали в нападении на спа-салоне в округе Чероки, в ходе которого погибли три человека, еще двое получили ранения. Позднее сотрудники полиции установили причастность Лонга к нападению на все три спа-салона.

США митинги акции протеста
Материалы по теме
В Чикаго более десяти человек пострадали из-за стрельбы на вечеринке
Общество
Псаки признала необходимость бороться с расизмом в США после слов Путина
Политика
Байден заявил о существовании системного расизма в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter