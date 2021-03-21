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The Sun узнала клички новых корги Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II назвала двух новых щенков Фергюс и Мик. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

По данным источника, щенок Фергюс породы дорги (смесь корги и таксы) свою кличку получил в честь дяди королевы Фергюса Боуз-Лайона, который погиб в битве при Лоосе во время Первой мировой войны. На тот момент ему было 26 лет.

Второго корги назвали в честь одноименного озера в Шотландии, рядом с которым королева любит прогуливаться и устраивать семейные пикники, пишет The Sun.

The Sun сообщила о двух новых корги Елизаветы II
Политика
Королева Великобритании Елизавета II

В начале марта издание сообщало, что Елизавете II подарили двух новых щенков. Подарок королеве преподнесли в период, когда она осталась одна в замке из-за болезни своего мужа герцога Эдинбургского Филиппа, который накануне перенес кардиологическую операцию. «Они пробыли в замке всего пару недель, но, как говорят, они очаровательны. Оба приносят в замок много шума и энергии, пока Филипп находится в больнице», — рассказывал собеседник издания.

Последний корги Елизаветы II по кличке Уиллоу умер в Виндзорском замке в 2018 году в возрасте 14 лет. Пес страдал онкологическим заболеванием и королева приняла решение усыпить питомца, чтобы он не мучился от боли. Как сообщают СМИ, королева была «убита горем».

Всего у Елизаветы II было более 30 собак этой пастушьей породы. Ее последний питомец принадлежал к 14-му поколению корги, ведущему род от собаки по кличке Сьюзан, которую королева получила от родителей в качестве подарка на 18-летие.

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