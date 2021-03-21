The Sun узнала клички новых корги Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II назвала двух новых щенков Фергюс и Мик. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

По данным источника, щенок Фергюс породы дорги (смесь корги и таксы) свою кличку получил в честь дяди королевы Фергюса Боуз-Лайона, который погиб в битве при Лоосе во время Первой мировой войны. На тот момент ему было 26 лет.

Второго корги назвали в честь одноименного озера в Шотландии, рядом с которым королева любит прогуливаться и устраивать семейные пикники, пишет The Sun.

В начале марта издание сообщало, что Елизавете II подарили двух новых щенков. Подарок королеве преподнесли в период, когда она осталась одна в замке из-за болезни своего мужа герцога Эдинбургского Филиппа, который накануне перенес кардиологическую операцию. «Они пробыли в замке всего пару недель, но, как говорят, они очаровательны. Оба приносят в замок много шума и энергии, пока Филипп находится в больнице», — рассказывал собеседник издания.