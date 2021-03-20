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Политика ,  
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Аваков заявил о превосходстве Украины над Польшей

Арсен Аваков
Арсен Аваков (Фото: Danil Shamkin / Zuma / Global Look Press)

Европа не может существовать без Украины, она превосходит Польшу. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина».

«Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине — так не будет», — сказал Аваков.

Так Аваков ответил на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО.

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В этом же интервью глава украинского МВД высказался о недавних словах президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине. Тот в интервью ABC News согласился с утверждением о том, что российского лидера можно назвать «убийцей».

Аваков считает, что слова президента США могут спровоцировать «новую холодную войну». «Но я переживаю насчет того, чтобы это не оказалось горячей войной для Украины, потому что президент России может разыграть очередную авантюру против нас», — добавил Аваков.

Сам Путин в ответ заявил, что без всякой иронии желает своему американскому коллеге здоровья. Позже он поручил организовать МИДу разговор с Байденом 19 марта или в понедельник, 22 марта. Российский президент предложил это сделать в формате прямого эфира, «чтобы не пикироваться заочно». Американский лидер заявил,  что он «в какой-то момент» вновь проведет переговоры c Путиным.

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