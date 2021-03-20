Аваков заявил о превосходстве Украины над Польшей

Арсен Аваков (Фото: Danil Shamkin / Zuma / Global Look Press)

Европа не может существовать без Украины, она превосходит Польшу. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина».

«Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине — так не будет», — сказал Аваков.

Так Аваков ответил на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО.

В этом же интервью глава украинского МВД высказался о недавних словах президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине. Тот в интервью ABC News согласился с утверждением о том, что российского лидера можно назвать «убийцей».