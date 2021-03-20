Депутат Затулин оценил введенные против него санкции Украины

Администрация президента Украины Владимира Зеленского копирует ходы предыдущих лидеров страны, которые и в первый раз не приносили результатов. Об этом заявил РБК депутат российской Госдумы Константин Затулин, попавший в новый список украинских санкций.

«Я с сожалением отмечаю, что администрация президента Зеленского повторяет все ходы предыдущих украинских администраций, которые давно канули в лету и провалились в своей внутренней и внешнеполитической деятельности. Она просто повторяет все те же приемы: депортации, заочные аресты, и теперь санкции», — оценил он.

Депутат добавил, что ему не впервой сталкиваться с украинскими санкциями. По словам Затулина, ему уже пять раз закрывали въезд на Украину, этот запрет действует до сих пор. Кроме того, в 2017 году украинский суд заочно арестовал депутата. «Я, честно говоря, теряюсь в догадках, в чем состоит логика Украины, потому что одновременно действует [постановление] об аресте и о недопуске меня на территорию Украины. Я приглашаю палачей-экзекуторов в Россию, чтобы они здесь меня арестовали. Они не едут, видимо подозревают, что арестовать меня на территории России не получится», — отметил собеседник РБК.

Затулин добавил, что расценивает новые санкции как доказательство, что он все делает правильно.