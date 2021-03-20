В США россиянину Медведеву дали десять лет тюрьмы за киберпреступления

В США гражданина России Сергея Медведева приговорили к 10 годам тюрьмы за создание теневой интернет-площадки Infraud, на которой торговали незаконными товарами и услугами. Об этом говорится на сайте американского Минюста.

«Медведев был соучредителем Infraud вместе с Сиватославом Бондаренко из Украины. <...> В течение нескольких лет Медведев работал администратором Infraud, отвечая за повседневное управление, принимая решения о членстве и наказывая тех, кто нарушал правила предприятия», — указано в сообщении.

Россиян признал себя виновным по одному пункту обвинения в нарушении закона о противодействии рэкету.

Помимо него за участие в Infraud осудили гражданина Северной Македонии Марко Леопарда. Он признал себя виновным по одному пункту того же обвинения, македонца отправили в тюрьму на пять лет. По версии обвинения, Леопард организовал ряд сайтов для участников Infraud, зная, что они занимаются противозаконной деятельностью.