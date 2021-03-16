В Москве вновь закроют участок оранжевой ветки метро

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С 20 марта по 2 апреля не будет движения на участке от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии московского метрополитена. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Там продолжается прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции «Воронцовская», и по правилам безопасности должны закрыть участок для пассажиров», — объяснили в ведомстве.

В дептрансе добавили, что по маршруту закрытого участка пустят бесплатные автобусы. Однако из-за возможной перегрузки этих автобусов власти рекомендовали выбирать альтернативные маршруты. В частности, для дороги в центр можно воспользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями метро, сообщили в департаменте.

Станцию «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется открыть в этом году. Ожидается, что у 350 тыс. жителей районов Обручевский, Черемушки и Коньково появятся новые варианты поездок, а дорога до Зюзино и Проспекта Вернадского для них станет на 20 минут короче. Помимо этого, станция «Калужская» разгрузится на 40%, а вся оранжевая линия после полного ввода БКЛ — на 15–18%, заключили в дептрансе.