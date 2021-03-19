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В Facebook объяснили сбой в работе соцсети

Фото: Jaap Arriens / ZUMA / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / ZUMA / Global Look Press

Сбой в работе социальной сети произошел из-за технической неисправности, она возобновила работу, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Ранее сегодня люди столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы ее устранили и приносим извинения за доставленные неудобства», — сказал представитель Facebook.

В работе Facebook в ряде стран произошел сбой
Технологии и медиа

Вечером 19 марта в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел сбой. Большинство жалоб на сервисе Downdetector касались проблем с загрузкой и входом. Больше всего сообщений о сбое поступило от пользователей Instagram.

Среди стран, где фиксировался сбой, были Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Великобритания и США.

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