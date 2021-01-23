Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Мода, онлайн и поколение Z: что ждет индустрию в будущем РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 09:01 Стали известны претенденты на крымский завод марочных вин «Коктебель» Бизнес, 09:00 Экс-сотрудника Tesla обвинили в похищении конфиденциальных данных Бизнес, 08:40 В работе Facebook в ряде стран произошел сбой Технологии и медиа, 08:09 Финансы под контролем: как накопить на важную цель РБК и Сбер, 08:04 Эксперты назвали технологии для борьбы с одиночеством трендом 2021 года Технологии и медиа, 08:00 В Хабаровске начались задержания на акции в поддержку Навального Политика, 07:50 Байден провел первый телефонный разговор с иностранным лидером Политика, 07:48 Сын Трампа объяснил переход в Telegram тиранией соцсетей Общество, 07:11 МИД Венгрии оценил призывы не работать с Москвой из-за ареста Навального Политика, 07:00 Врач предупредила о повышенной метеочувствительности после COVID Общество, 06:44 В ВОЗ оценили данные о росте смертности из-за британского штамма COVID Общество, 06:22 Трамп дал первый публичный комментарий после ухода с поста президента Общество, 06:21 Почему стоит выбрать Швейцарию для лечения и сохранения здоровья Партнерский материал, 06:03
Технологии и медиа ,  
0 

В работе Facebook в ряде стран произошел сбой

Пользователи Facebook в ряде стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб поступило из США, Великобритании, Нидерландов, Франции и Японии.

Так, американцы начали отмечать неполадки в работе Facebook после 21:30 по времени восточного побережья США 22 января (05:30 мск 23 января). Из них 85% испытывали трудности со входом, 5% — с новостной лентой, еще у 8% соцсеть не работала вовсе.

«Я каким-то образом вышла из Facebook и не могу вернуться обратно», — написала пользователь соцсети из США в Twitter.

В Великобритании 68% жалоб были связаны со входом в аккаунт, 15% — с работой приложения, еще 17% — с полным сбоем работы Facebook.

Российские пользователи о проблемах с работой соцсети не сообщали.

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем
Facebook работа сбой
Материалы по теме
В работе Instagram произошел сбой
Технологии и медиа
«Вконтакте» устранила сбой в работе
Технологии и медиа
«Авито» объяснило причину сбоя
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter