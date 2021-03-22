В Болгарии начался новый локдаун

Новые меры власти объяснили ростом числа заболевших. Однако Ангелов заверил, что недостатка в койко-местах сейчас нет — так, из 40 тыс. заняты только 7,8 тыс. Министр напомнил, что есть информация, что некоторые больницы переполнены, но «пока мы справляемся».

По данным главного санитарного врача Болгарии Анхеля Кунчева, страна сейчас занимает 3-е место на Балканском полуострове и 4-е место в ЕС после Чехии, Польши, Эстонии и Сербии по заболеваемости. По смертности Болгария лидирует на Балканском полуострове.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <500 000 0 <1 000 000 0 от 1 000 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

На 21 марта общее количество заболевших в стране достигло 302 тыс. За день выявлены 2,5 тыс. инфицированных. Вылечились 234 тыс. человек, 56 тыс. — проходят процесс лечения. Более 11 тыс. человек с коронавирусом умерли.

В ноябре Болгария ввела противоэпидемиологические меры, которые продлились до 31 января. Во время локдауна также были закрыты торговые центры, рестораны, ночные клубы, спортзалы и казино. Были запрещены массовые мероприятия. С начала января открылись детские сады и начальные школы, а также театры, музеи, галереи и кинотеатры с ограничением до 30% посетителей.