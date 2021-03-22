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Пандемия коронавируса ,  
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В Болгарии начался новый локдаун

Фото: Vassil Donev / EPA / ТАСС
Фото: Vassil Donev / EPA / ТАСС

Новые ограничительные меры из-за COVID-19 вступили в силу в Болгарии. Они продлятся с 22 по 31 марта. Об этом говорится в распоряжении министра здравоохранения Костадина Ангелова.

Во время нового локдауна будут закрыты:

  • заведения общественного питания, разрешена только работа на вынос и доставку;
  • магазины, кроме тех, которые продают предметы первой необходимости (продуктовые, аптеки, офисы операторов связи, зоомагазины и т.п.);
  • детские сады, школы и вузы (кроме обучения по медицинским специальностям, занятия школьников и студентов перевели в дистанционный формат);
  • фитнес-центры, бассейны и спортивные центры (исключение сделано для профессиональных спортсменов, которым необходимо тренироваться, сами спортивные состязания пройдут без зрителей).

Также:

  • любые мероприятия с присутствием более 15 человек запрещены;
  • работодателей попросили перевести на удаленку до 50% работников.

В Болгарии объявили новый локдаун
Общество
Фото:Valentina Petrova / AP

Новые меры власти объяснили ростом числа заболевших. Однако Ангелов заверил, что недостатка в койко-местах сейчас нет — так, из 40 тыс. заняты только 7,8 тыс. Министр напомнил, что есть информация, что некоторые больницы переполнены, но «пока мы справляемся».

По данным главного санитарного врача Болгарии Анхеля Кунчева, страна сейчас занимает 3-е место на Балканском полуострове и 4-е место в ЕС после Чехии, Польши, Эстонии и Сербии по заболеваемости. По смертности Болгария лидирует на Балканском полуострове.

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Источник: JHU
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На 21 марта общее количество заболевших в стране достигло 302 тыс. За день выявлены 2,5 тыс. инфицированных. Вылечились 234 тыс. человек, 56 тыс. — проходят процесс лечения. Более 11 тыс. человек с коронавирусом умерли.

В ноябре Болгария ввела противоэпидемиологические меры, которые продлились до 31 января. Во время локдауна также были закрыты торговые центры, рестораны, ночные клубы, спортзалы и казино. Были запрещены массовые мероприятия. С начала января открылись детские сады и начальные школы, а также театры, музеи, галереи и кинотеатры с ограничением до 30% посетителей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Болгария коронавирус COVID-19 ограничения
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