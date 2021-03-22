В Болгарии начался новый локдаун
Новые ограничительные меры из-за COVID-19 вступили в силу в Болгарии. Они продлятся с 22 по 31 марта. Об этом говорится в распоряжении министра здравоохранения Костадина Ангелова.
Во время нового локдауна будут закрыты:
- заведения общественного питания, разрешена только работа на вынос и доставку;
- магазины, кроме тех, которые продают предметы первой необходимости (продуктовые, аптеки, офисы операторов связи, зоомагазины и т.п.);
- детские сады, школы и вузы (кроме обучения по медицинским специальностям, занятия школьников и студентов перевели в дистанционный формат);
- фитнес-центры, бассейны и спортивные центры (исключение сделано для профессиональных спортсменов, которым необходимо тренироваться, сами спортивные состязания пройдут без зрителей).
Также:
- любые мероприятия с присутствием более 15 человек запрещены;
- работодателей попросили перевести на удаленку до 50% работников.