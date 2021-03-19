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Общество ,  
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Пресс-служба судов Петербурга сообщила об обвинении в вымогательстве

Адвокат Сергей Лукьянов и руководитель Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева
Адвокат Сергей Лукьянов и руководитель Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева (Фото: SPbGS / Telegram)

Двое граждан заявили, что объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга вымогала 250 тыс. руб. в обмен на неразглашение информации. Об этом сообщила сама пресс-служба в Telegram.

«Суть такова: граждане Жанна Никитенко и Вячеслав Шестернин заявили, что Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в полном составе на протяжении длительного периода времени вымогает деньги за непубликацию информации в Telegram-канале. От 250 тыс. руб. минимум», — говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы Дарья Лебедева дала объяснения в отделе МВД. В комментарии РБК она сказала, что не знает людей, подавших жалобу.

«Они утверждали, что мы требовали денег с пансионата «Восток-6», о котором писали», — сказала Лебедева.

РБК обратился за комментарием в пансионат Восток-6 и в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В начале февраля пресс-служба судов Петербурга разместила информацию о решении Зеленогорского районного суда города, который оштрафовал на 50 тыс. руб. заместителя гендиректора, главного врача ООО «Пансионат Восток-6» Сергея Евсеева. Ему вменили статью о нарушении обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях угрозы распространения опасного заболевания или действия карантина (ч.2 ст.6.3 КоАП).

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В частности, суд признал, что не в полном объеме была проведена заключительная дезинфекция после госпитализации проживающих в пансионате, несвоевременно обработали помещения после убытия больных сотрудников. Более того, эти мероприятия проводили люди, которые не занимаются дезинфекционной деятельностью профессионально. Совсем не были обработаны вентиляционная система и пищеблок.

Кроме того, после того, как с респираторными синдромами обратился один из проживающих в пансионате, руководство не провело необходимых исследований, указал суд. Когда были выявлены сотрудники с подозрением на COVID-19, их не отправили на самоизоляцию.

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