Пресс-служба судов Петербурга сообщила об обвинении в вымогательстве

Адвокат Сергей Лукьянов и руководитель Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева (Фото: SPbGS / Telegram)

Двое граждан заявили, что объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга вымогала 250 тыс. руб. в обмен на неразглашение информации. Об этом сообщила сама пресс-служба в Telegram.

«Суть такова: граждане Жанна Никитенко и Вячеслав Шестернин заявили, что Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в полном составе на протяжении длительного периода времени вымогает деньги за непубликацию информации в Telegram-канале. От 250 тыс. руб. минимум», — говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы Дарья Лебедева дала объяснения в отделе МВД. В комментарии РБК она сказала, что не знает людей, подавших жалобу.

«Они утверждали, что мы требовали денег с пансионата «Восток-6», о котором писали», — сказала Лебедева.

РБК обратился за комментарием в пансионат Восток-6 и в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.