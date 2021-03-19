Песков заявил о вместимости в 50% на концерте в честь присоединения Крыма

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Концерт в «Лужниках» в честь семилетия присоединения Крыма прошел при 50% вместимости стадиона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, не верно, аншлага не было. Он был заполнен на 50%», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, почему на концерте был аншлаг и было принято решение заполнить стадион полностью во время пандемии.

По его словам, некоторые зрители стояли на трибунах, но их число не превышало установленной Роспотребнадзором нормы.

Ранее, 18 марта, российский президент Владимир Путин выступил на праздничном концерте по случаю годовщины присоединения Крыма в «Лужниках». Во время выступления он отметил, что Россия готова жить в новых геополитических условиях и рассматривает соседские страны как братские народы.